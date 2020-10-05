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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الإدارية العليا» تعيد مرشحًا للانتخابات بعد طعن شقيقه عليه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:52 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا نافذا نهائيا بعودة سيد حنفى طه، لقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والذي كان تم استبعاده من محكمة الدرجة الأولى بسبب دعاوى قضائية أقامها شقيقه ضده لاستبعاده من الترشح أمامه بنفس الدائرة.

وجاء منطوق بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ورفض الدعوى الأصلية المقامة من شقيقه وحكمت المحكمة له برفض 3 طعون، فيما قبلت واحدًا فقط.

وقضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد شقيقين من ترشحهم في انتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم سيد حنفى طه وجمال حنفى طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

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