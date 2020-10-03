نزيف المخ.. الأعراض والأسباب

أنواع نزيف المخ:



نزيف داخل المخ: نزيف يحدث داخل المخ.



نزيف تحت العنكبوتية: نزيف بين الدماغ والأغشية التي تغطيها.



نزف تحت الجافية: تحت الطبقة الداخلية من الجافية وفوق الدماغ.



نزف فوق الجافية: نزيف بين الجمجمة والدماغ.



قد يكون تشخيص نزيف دماغي صعبًا لأن بعض المرضى لا يظهرون دائمًا علامات جسدية، يجب على الأطباء إجراء اختبارات لمعرفة الموقع الدقيق للنزيف في الدماغ.



أعراض نزيف المخ: صداع حاد مفاجئ



ضعف في الذراع أو الساق



الغثيان أو القيء



التغيرات في الرؤية



صعوبة الكلام أو فهم الكلام



صعوبة في البلع



فقدان التوازن



شعور غير طبيعي في حاسة التذوق



فقدان الوعي



ما هي أسباب نزيف المخ؟ هناك العديد من أسباب نزيف الدماغ، إليك الأسباب الأكثر شيوعًا:



رضوض الرأس:

الإصابة الناتجة عن سقوط أو ضربة في الرأس.



ضغط دم مرتفع:

يمكن لهذه الحالة المزمنة، تسبب في حدوث نزيف الدماغ.



تمدد الأوعية الدموية:

هذا هو ضعف في جدار الأوعية الدموية التي تتضخم ويؤدي إلى السكتة الدماغية.



شذوذ في الأوعية الدموية:

قد تحدث تشوهات شريانية وريدية، تسبب ضعف في الأوعية الدموية في الدماغ وما حولها.



اعتلال الأوعية الدموية:

وهو خلل في جدران الأوعية الدموية، والتي تحدث في بعض الأحيان مع الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم.

تابع أيضاً: طريقة عمل آيس كريم المانجو خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكوارع في المنزل

اضطرابات الدم أو النزف:

يمكن أن يساهم الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي في انخفاض مستويات الصفائح الدموية، بالتالي حدوث نزيف في المخ.



مرض الكبد:

يرتبط هذا الشرط بزيادة النزف بشكل عام. اضطرابات الدم أو النزف:يمكن أن يساهم الهيموفيليا وفقر الدم المنجلي في انخفاض مستويات الصفائح الدموية، بالتالي حدوث نزيف في المخ.مرض الكبد:يرتبط هذا الشرط بزيادة النزف بشكل عام. فقدان الوعي

يعد نزيف المخ من أكثر الحالات خطورة، التي تؤدي إلى قتل الدماغ ومنع تدفق الدم، قد يحدث في الجمجمة نزيف الأجزاء الداخلية فيها، مثل حدوث نزيف في المخ، ينجم عن انفجار شريان في الدماغ، وبحسب " webteb " يوضح أعراض نزيف المخ:هناك عدد قليل من أنواع نزيف الدماغ ومنها: