منحة العمالة غير المنتظمة.. وزير القوى العاملة يشكل لجنة خاصة لصرف الـ500 جنيه

تصدرت منحة العمالة غير المنتظمة قوائم محركات البحث مجددًا بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الجديدة في قطاع البترول بمنقطة مسطرد ، بالاستمرار في صرف 500 جنيه شهريًا، حتى نهاية العام الجاري، في إطار استمرار تأثر بعض القطاعات بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

منحة العمالة غير المنتظمة

في السياق ذاته، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الحكومة تستعد حاليًا لصرف المنحة خلال الأربعة أشهر المتبقية من عام 2020 بقيمة 2000 جنيه بواقع 500 جنيهَا شهريًا لكل عامل، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرصه على التخفيف من أثار أزمة جائحة فيروس كورونا على المواطن المصري وخاصة العمالة غير المنتظمة.

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وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه بصدد تشكيل لجنة خاصة؛ لوضع الضوابط الخاصة بمد صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة المصرية وعدت بصرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأوفت بما وعدت به.

منحة وزارة القوى العاملة

وأوضح أن منحة الطوارئ التي تقدم إليها الملايين من العمالة عبر موقع وزارة القوى العاملة تم صرفها لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل على مدار 3 أشهر.

وأشار مصدر مطلع بوزارة القوى العاملة أن صرف المنحة حتى نهاية العام الجاري سيكلف الدولة مخصصات تتعدى الـ3.2 مليار جنيه، على أن يتم تقسيم المنحة على 4 أشهر متساوية بواقع 500 لكل شهر خلال "شهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر.

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