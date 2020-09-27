رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 28 سبتمبر 2020 الموافق 11 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

منحة العمالة غير المنتظمة.. وزير القوى العاملة يشكل لجنة خاصة لصرف الـ500 جنيه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:24 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
عبدالله هشام
طباعة

تصدرت منحة العمالة غير المنتظمة قوائم محركات البحث مجددًا بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الجديدة في قطاع البترول بمنقطة مسطرد ، بالاستمرار في صرف 500 جنيه شهريًا، حتى نهاية العام الجاري، في إطار استمرار تأثر بعض القطاعات بأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

منحة العمالة غير المنتظمة

في السياق ذاته، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الحكومة تستعد حاليًا لصرف المنحة خلال الأربعة أشهر المتبقية من عام 2020  بقيمة 2000 جنيه بواقع 500 جنيهَا شهريًا لكل عامل، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرصه على التخفيف من أثار أزمة جائحة فيروس كورونا على المواطن المصري وخاصة العمالة غير المنتظمة.

اقرأ أيضا:

متى ينتهي صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. الرئيس يجيب

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه بصدد تشكيل لجنة خاصة؛ لوضع الضوابط الخاصة بمد صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة المصرية وعدت بصرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأوفت بما وعدت به.

منحة وزارة القوى العاملة

وأوضح أن منحة الطوارئ التي تقدم إليها الملايين من العمالة عبر موقع وزارة القوى العاملة تم صرفها لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل على مدار 3 أشهر.

وأشار مصدر مطلع بوزارة القوى العاملة أن صرف المنحة حتى نهاية العام الجاري سيكلف الدولة مخصصات تتعدى الـ3.2 مليار جنيه، على أن يتم تقسيم المنحة على 4 أشهر متساوية بواقع 500 لكل شهر خلال "شهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر.

اقرأ أيضًا: 

موعد صرف معاشات أكتوبر 2020 ومراحل صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز: ما كان مشروع السيسي ينجح لولا مساندة المصريين

بعد مدها لنهاية العام.. طريقة التسجيل بمنحة العمالة غير المنتظمة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

«الصحة» تكشف عن خطة التعامل مع إصابات كورونا بالمدارس

الصور

image description

تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى بأسيوط للمرة الثانية

image description

محافظ أسيوط: تطوير المبنى الإداري وورش وحدة الإنقاذ السريع

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

image description

افتتاح وحدة التدريب وأبحاث الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط

image description

صانع فخار: «الإخوان أرعبوا السياح والسيسى سيعيد الخير»

الأكثر قراءة

الباز يكشف فضيحة جديدة لـ«الجزيرة»: حوّلت فرح لمظاهرة

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

الباز: ما كان مشروع السيسي ينجح لولا مساندة المصريين

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«لقاءات شبه يومية».. قصة الصداقة الطويلة بين أحمد مظهر ونجيب محفوظ

المنتصر بالله.. لماذا حضر عيد ميلاد مبارك وقال له: «كل دي سمكة يا ريس»؟

«أصرت والدته على دفنه يوم وفاته».. المشاهد الأخيرة في حياة علاء ولي الدين

«غير مفهومة».. كيف رد يوسف شاهين على الاتهامات الموجهة ضد أفلامه؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

رابط موقع وزارة القوى العاملة لمتابعة أخبار العمالة غير المنتظمة 2020

نزلها الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات بالتفصيل

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

مقالات الرأي
عمرو خالد
كيف يكون الموت خلقًا من خلق الله؟
د. منى حلمى
رجل الحضارة الجديدة الذى ينتظره كوكب الأرض
ماجد حبته
أيلول الأسود.. والأكثر سوادًا
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
المزيد

الثقافة

جدول فعاليات مؤتمر «جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات» بالأعلى للثقافة غدا

هيثم الحاج علي: مبيعات الهيئة تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا

أمين معلوف: العالم يعيش أزمة خانقة على جميع المستويات

يوسف رخا: لغة بانفبل تستند إلى تاريخ طويل وثري من الصياغة الشعرية