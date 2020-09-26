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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة مفاجئة لـ «ري كفر الشيخ» لمواجهة فيضان النيل المحتمل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:05 م
فيضان النيل
فيضان النيل
عمرو الشامي
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قال المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري والموارد المائية بكفر الشيخ، إنهم لجأوا لخطة مفاجئة لمواجهة أي فيضان من المحتمل أن تتعرض له المحافظة خلال تلك الأيام، وذلك في إطار جهود المديرية للتصدي لحدوث ذلك، ومنع وقوعه وتخفيف الأضرار قدر الإمكان في حال حدوثه.

وكشف وكيل وزارة الري، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الخطة تتمثل في إحداث نقصان بمياه النيل الموجودة حاليا، على أن تكون محدودة للشرب فقط دون الزراعة، وعلى المزارعين الصبر على نقصان المياه تلك الأيام، لكي نقدر على استيعاب المياه الزائدة عندما تأتي إلينا، لأن بالفعل النيل حاليا يحتاج إلى مياه زائدة، وهنا هو سيقوم باستيعاب كمية المياه المتدفقة دون حدوث فيضان.

من جانبه، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات، بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وتم رفع كافة الاستعدادات بكافة القطاعات، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها.

كما تمت مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار تهطل على قرى ومدن المحافظة، أو زيادة في منسوب مياه نهر النيل، بالتعاون مع مديرية الأمن، والوحدات المحلية، والري، وحماية نهر النيل، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والتربية والتعليم، والميكانيكا والكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية رصد ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل.

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