الحزن يخيّم على أسرة محمد فريد خميس أثناء تشييع جثمانه

خيّمت حالة من الحزن والأسى، مساء اليوم، على أسرة رجل الصناعة محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس مؤسسة النساجون الشرقيون، والذي غيّبه الموت أمس الأول الثلاثاء.واستقبلت أسرة الراحل وفودا كبيرة من الوزراء والإعلاميين التي حرصت على تقديم واجب العزاء في الراحل بمصنع النساجون الشرقيون انترناشيونال فور وصوله أرض مطار القاهرة الدولي مساء اليوم.وتوفّي محمد فريد خميس، السبت الماضي، بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، بعد صراع مع طويل مع المرض، وحُمل الجثمان على متن طائرة خاصة وصلت أرض مطار القاهرة وكان في استقباله آلاف العاملين بمَصانعه رافعين أعلام مصر، ومرددين "لا إله إلاّ الله كان رجل وطني وساعد الكثير منا".وحرص الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وعدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين بالمحافظات صلاة الجنازة في مصنع النساجون انترناشيونال بالعاشر من رمضان، ثم انتقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في منطقة الروبيكي.