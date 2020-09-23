الأمم المتحدة: معاقبة أي دولة تنتهك العقوبات على إيران

قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن الولايات المتحدة ترغب في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.وأضافت كرافت ـ في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الفضائية من نيويورك ليوم الإثنين الماضى، أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.وأشارت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، لافتة إلى أن خطاب روحاني كان إنجازا في التمثيل.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت أمس الأول فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني؛ لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.