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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر سقوط إحدى ألعاب الملاهى بمطروح

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:22 ص
سقوط إحدى ألعاب
سقوط إحدى ألعاب الملاهى
ياسمين شعيب
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شهدت محافظة مطروح، منذ قليل، إصابة 9 أشخاص، من بينهم 5 أطفال، وذلك إثر سقوط إحدى الألعاب في ملاهي منطقة البوسيت، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم "أمل صلاح الدين عاشور 52 سنة من الإسكندرية، أحمد أشرف مصطفى 10 سنوات من الإسكندرية، مريم جرجس ظاهر 15 سنة من الجيزة، نادين محمد السيد 10 سنوات من الإسكندرية، نادية حسنى حسن 39 سنة من الإسكندرية، نرمين حسني حسن 35 سنة من الإسكندرية، يوسف محمد السيد 10 سنوات من الإسكندرية، يوسف جرجس ظاهر 11 سنة من الجيزة، محمد أشرف عبد الله 23 سنة من القاهرة".

وقال مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مستشفى مطروح العام استقبل 11 مصابًا وجميعهم مصابون باشتباه كسر بالعمود الفقري، وذلك نتيجة الهبوط المفاجئ بلعبة الصاروخ في ملاهي البوسيت بكورنيش مطروح، مؤكدا أنه لا توجد وفيات.

وأوضح الدكتور محمد أحمد سعدية، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمطروح، أنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستسفى مطروح العام لتلقي العلاج.

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