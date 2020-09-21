حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 21 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الإثنين، الموافق 21 سبتمبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطًا، وفرص نجاح متعدد على غير صعيد.عاطفيًا: لا تحكم على الشريك بتسرّع، فهو شفّاف وحسّاس إلى حدّ كبير، وسيثبت لك أنك أخطأت في تسرّعك بحقه.صحيًا: لا تطل السهر بل أخلد إلى النوم باكرًا، وحاول عدم إرهاق نفسك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.