أنشطة بكل المجالات.. إنجازات «قومى المرأة» فى تطوير «الأسمرات»

المجال الصحي



النشاط الاجتماعي

تبنى المجلس حملة الرئيس السيسي بشأن التامين على العمالة اليومية، بشراء 3000 شهادة أمان لسيدات الأسمرات.



أصدر المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية 17000 بطاقة رقم قومي، ونفذ حملات طرق الأبواب بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية ومجابهة الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الاستهلاك "لأني رجل"، ونظم لقاءات وورش عمل وعروضا مسرحية.



توزيع 650 بطانية استفاد منها 650 أسرة من سكان الحي، و500 كرتونة مواد تموينية بعيد الأضحى، وتوزيع 1000 كيلو من لحوم الأضحية.



النشاط التعليمي

استفاد 2000 شخص بين معلمات معلمين طلبة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تم إنشاء فصل للتعليم المزدوج، مركز تدريب لقسم الملابس الجاهزة تنمية مستدامة استفاد منه 50 طالبا وطالبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019



تجهيز المعمل الوثائقي بمدرسة تحيا مصر بخمسة أجهزة كمبيوتر، إنشاء مكتب بالمدرسة مزودة بمجموعة من الكتب وقصص الأطفال، إنشاء حجرة موسيقى مزودة بالآلات الموسيقية، برنامج القرائية، وإعداد معسكر صيفي.



ونظم المجلس عددا من الرحلات إلى كلية الفنون، ورش عمل للموهوبات في مجال الرسم بمقر الكلية لتعليمهن أصول الرسم والتلوين لصقل موهبتهن، بالإضافة إلى تشجير المدارس.



النشاط الرياضي والثقافي

استفاد منه 3737 شخص بين أطفال وشباب وأسرهم، وإعداد عدد من المعسكرات (أنا وماما – أنا وبابا – أنا وعائلتي – هكتشفني) تستهدف المعسكرات إلى تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشئة أفضل للأطفال، نشاط ثقافي ترفيهي باسم "أنا غالي"، وتنظيم معسكر رياضي هدف إلى التوعية بأن للبنت والولد واجبات وحقوق ونبذ العنف وأهمية النظافة، وتنظيم معسكر رياضي ثقافي توعوي تحت عنوان تنمية مهارات القيادة، وتنظيم ماراثون رياضي للسيدات شارك فيه الأطفال والشباب هدف إلى التوعية بأهمية دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية المساواة وعدم التمييز واحترام الآخر ورفع شعار "البنت والولد قيمة واحدة يوم رياضي هدف إلى التوعية بأهمية الصدق والأمانة"، بجانب عدد من الندوات الثقافية.



النشاط القانوني

تنظيم ندوة قانونية بهدف توعية السيدات قانونيًا وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية المجانية وإحالة الفقيرات لمحامين مكتب شكاوى المراة بالمجلس لرفع دعاوى قضائية لهن بالمجان، وتوعية سيدات أهالي الأسمرات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

نفذ صندوق تحيا مصر مشروعا سكنيا متكامل الخدمات يهدف إلى نقل قاطني بعض المناطق العشوائية إلى حي الأسمرات بمنطقة المقطم في محاولة من الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد وتوفير مناخ ومشاريع جيدة تعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة.بدأ مشروع الأسمرات في مايو 2016، وحرصًا من المجلس القومي للمرأة في المشاركة في تطوير وتنمية الحي درس احتياجات سكانه، جهز خطة عمل متكاملة لخدمة الأهالي وتقديم مجموعات من الأنشطة الخدمية في كل المجالات الاجتماعية الصحية التعليمية الرياضية الثقافية من أجل تغيير السلوكيات السلبية إلى إيجابية.* تبنى المجلس حملتي فيروس سي، مليون صحة، نظم قوافل طبية، وندوات توعية طبية استفاد منها 5100 أسرة (سيدات أطفال رجال).* إعداد مجموعة من المستلزمات الطبية وتسليمها للمركز الطبي بالحي.* سداد مصروفات التأمين الصحي لطلاب مدرسة تحيا مصر 2.* تجهيز حجرة لطبيب داخل مدرسة تحيا مصر 2 ومدها بالأجهزة والأدوات الصحية اللازمة وتجهيز غرفة لتنظيم الأسرة داخل المركز الطبي.