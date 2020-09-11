وزير الخارجية الإماراتي يهنئ البحرين وإسرائيل على الاتفاق

هنّأ وزير الخارجية الإماراتي، أنور محمد قرقاش، إسرائيل والبحرين على توقيع اتفاق التطبيع بعد وقت قصير من إعلانه، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية.من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا هو عصر جديد للسلام، به السلام مقابل السلام، والاقتصاد مقابل الاقتصاد، مؤكداً أن هذه الاتفاقات جاءت بعد جهد شاق خلف الكواليس.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل قليل عن التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والبحرين، ووصفها بالاتفاق التاريخي الذي تحقق في ذكرى هجمات ١١ سبتمبر.