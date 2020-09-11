رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير الخارجية الإماراتي يهنئ البحرين وإسرائيل على الاتفاق

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:14 م
أنور محمد قرقاش
أنور محمد قرقاش
سارة شريف
طباعة
هنّأ وزير الخارجية الإماراتي، أنور محمد قرقاش، إسرائيل والبحرين على توقيع اتفاق التطبيع بعد وقت قصير من إعلانه، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هذا هو عصر جديد للسلام، به السلام مقابل السلام، والاقتصاد مقابل الاقتصاد، مؤكداً أن هذه الاتفاقات جاءت بعد جهد شاق خلف الكواليس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل قليل عن التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والبحرين، ووصفها بالاتفاق التاريخي الذي تحقق في ذكرى هجمات ١١ سبتمبر.


موضوعات متعلقة

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

ترامب يعلن موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام

أول تعليق لنتنياهو على اتفاق السلام مع البحرين

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

«الدستور» تنشر أول صور للمجند صاحب واقعة «قطار المنصورة»

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

إنفوجراف

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

«شاعر عالمي».. ابن الشرقية يتحدى الإعاقة بحصد الجوائز

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

عواض: قصور الثقافة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من «ابدأ حلمك»

أحمد الشهاوى يشارك فى ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات فى المجتمع المصرى عبر 7 أصدقاء

«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب