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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مأمورية للأحوال المدنية بالعلمين الجديدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:47 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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أوفد قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية مأمورية قانونية وفنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بمدينة العلمين الجديدة، للتيسير عليهم وعدم تحميلهم تكاليف ومشقة الانتقال، حرصًا من وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للمساهمة فى انتظام العمل بالمشروعات القومية استمرارًا لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح من مشروعات عملاقة يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين الحرفيين، واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى.
وتم التنسيق وجهاز المدينة لتجهيز مقاعد انتظار ومظلة لوقاية المترددين من حرارة الشمس، وكذا لافتات توعية بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على مقر المأمورية، حيث لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من العاملين بالمدينة، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات للتيسير عليهم ومساعدتهم فى استخراج أوراقهم الثبوتية.
مأمورية للأحوال المدنية بالعلمين الجديدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى
مأمورية للأحوال المدنية بالعلمين الجديدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى

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