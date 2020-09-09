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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الشرطة تواصل تأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:58 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تواصل قوات الشرطة تنفيذ الخطط والإجراءات التي أعدتها وزارة الداخلية لحماية وتأمين المواطنين، أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك من خلال الاستنفار الأمني المكثف والجاهزية العالية.

وتعتمد خطة التأمين على الانتشار الواسع لعناصر التأمين والخدمات الأمنية بمحيط اللجان بكافة المحافظات التي تشهد جولة الإعادة، مع إجراءات عمليات تمشيط متواصل بمحيط اللجان، إلى جانب انتشار عناصر من قوات التدخل السريع التي تتميز بسرعة الحركة والجاهزية للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية، من خلال المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية التي تتم من خلالها المتابعة اللحظية للحالة الأمنية على مستوى الجمهورية، من خلال ارتباطها بغرف العمليات بمختلف مديريات الأمن لمتابعة سير العملية الانتخابية.

يأتي ذلك مع تواصل مرور القيادات الأمنية والإشرافية على الخدمات، والتأكيد على استمرار يقظة القوات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ممارستهم حقهم الدستوري في التصويت.

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