المالية تكشف أسباب تحقيق فائض أولي خلال 11 شهرًا

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أسباب استمرار تحقيق فائض أولي على مدار الشهور الماضية، حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 51.6 مليار جنيه بما يعادل 0.9% من الناتج الإجمالي خلال الفترة يوليو مايو 2019-2020، مقابل فائض بلغ 58.2 مليار جنيه بما يعادل 1.1% من الناتج المحلي، وحقق العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 6.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ6.2 % خلال الفترة المقارنة من العام السابق.وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بما قيمته 2.2%، وارتفاع المصروفات بنحو 6.8%.وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 787 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – مايو 20192020، لترتفع بنحو 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، لتسهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية وحدها بنحو 601.4 مليار جنيه من إجمالي إيرادات تمثل 76.4% من إجمالي الإيرادات.أما على جانب المصروفات فقد ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ10.5 مليار جنيه لتصل إلى 55 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على العلاج والأدوية بنحو 0.5 مليار جنيه لتصل إلى 2 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على نفقة الدولة بنحو 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.