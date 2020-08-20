رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المالية تكشف أسباب تحقيق فائض أولي خلال 11 شهرًا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:50 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
طباعة
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أسباب استمرار تحقيق فائض أولي على مدار الشهور الماضية، حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 51.6 مليار جنيه بما يعادل 0.9% من الناتج الإجمالي خلال الفترة يوليو مايو 2019-2020، مقابل فائض بلغ 58.2 مليار جنيه بما يعادل 1.1% من الناتج المحلي، وحقق العجز الكلي للموازنة العامة للدولة نحو 6.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ6.2 % خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بما قيمته 2.2%، وارتفاع المصروفات بنحو 6.8%.

وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 787 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – مايو 20192020، لترتفع بنحو 16.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، لتسهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية وحدها بنحو 601.4 مليار جنيه من إجمالي إيرادات تمثل 76.4% من إجمالي الإيرادات.

أما على جانب المصروفات فقد ارتفع الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ10.5 مليار جنيه لتصل إلى 55 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على العلاج والأدوية بنحو 0.5 مليار جنيه لتصل إلى 2 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على نفقة الدولة بنحو 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

أول رد لـ هالة صدقي على مزاعم «إنكار النسب»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

تحريات استشهاد ضابط وأمين شرطة بالجيزة: سائق الأتوبيس اضطر للانحراف فدهسهم

الصور

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

روسيا: بدء تصدير لقاح ضد فيروس كورونا فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

أهم 15 تاريخا للاكتشافات وصناعة الغاز في مصر خلال 60 عاما (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

حقيقة عودة سؤال القصة في نظام الثانوية الجديد

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

محمد إبراهيم فى ضيافة «إقرأ معانا» أونلاين

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوى بمعرض «إيف»

جبهة الإنقاذ: ألاعيب رئيس اتحاد الكتاب لن تصبنا بالملل

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»