رسومات لعقار قصر النيل من موسوعة «القاهرة الخديوية» (صور)

تعرّض العقار رقم 50 شارع قصر النيل، السبت، للانهيار وبعدها شهد محيط العقار انتشارًا مكثفًا لقوات الحماية المدنية وقوات الأمن والإسعاف؛ لتأمين مداخل ومخارج المنطقة لمتابعة عمليات الإنقاذ، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار وعمل تحويلات مرورية بالشارع.الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، الرئيس السابق للإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، استعرضت عدة رسومات للعقار من موسوعة القاهرة الخديوية التي نشرت الجزء الأول منها 2002، وتحديدًا من صفحات 150 و151.وكتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انهار منذ لحظات أحد العقارات من ممتلكاتي الحضارية وثروتي العقارية عالية القيمة.. 50 شارع قصر النيل، عقار بنك مصر تاريخ بناءه حوالي 1900، ومساحته 1410 متر مربع، ويبلغ عدد أدواره 6، والدور الأخير إضافة لاحقة الطراز المعماري كلاسيك مع عناصر معمارية أرت نوفو وباب مدخل البنك أرت ديكو".