30 إصابة جديدة بكورونا في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إنها سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، أمس الخميس، مقارنة مع 19 حالة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 22 حالة من الإصابات الجديدة، حالات وافدة من الخارج مقابل 11 حالة في اليوم السابق.وسجلت اللجنة أيضا 28 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وكانت قد سجلت 20 حالة من هذا النوع قبل يوم، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84 الف و786 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.