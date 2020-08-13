يسرى عبدالله: «الدرويشة» من النصوص النوعية المنشورة (فيديو)

وجه الدكتور والناقد الأدبي يسري عبدالله، الشكر لمنتدى «بتانة» الأدبي والفكري والثقافي على اختيارها نص «الدرويشة» للقاصة الدكتورة صفاء النجار لمناقشتها مساء أمس الخميس، وأكد أن اختيار نص «الدرويشة» هو من الاختيارات النوعية للنصوص المنشورة.ووجه «عبد الله»، خلال مناقشة المجموعة القصصية «الدرويشة» ببتانة للنشر، الشكر للشاعر والمثقف شعبان يوسف الذي أدار اللقاء كونه يمثل حالة ثقافية إيجابية وفاعلة ومتجددة منذ سنوات بعيدة.شارك في اللقاء الناقد الدكتور محمد سليم شوشة، وجدير بالذكر أن الكاتبة صدر لها من قبل عدد من المجموعات القصصية والروايات منها «البنت التي سرقت طول أخيها، وحسن الختام»، وغير ذلك، كما تشرف على القسم الثقافى بجريدة «الدستور».