الشباب يتصدر المشهد في لجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة (صور)

توافد الناخبون على مدرسة طبري الحجاز بمصر الجديدة، وحرص الشباب على أن يتقدموا الصفوف، مؤكدين أنه واجب وطني.وشهدت انتخابات مجلس الشيوخ في ساعتها الأولى بمصر الجديدة إقبالًا كثيفًا؛ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت عملية الاقتراع في مصر الجديدة وسط إقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.وشهد محيط مقرات اللجان الانتخابية بمصر الجديدة، انتشارًا أمنيًّا مكثفًا وانتظام الخدمات بمحيطها، إلى جانب عمل سياج أمني بمسافات متباعدة أمام اللجان، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل الفوري في حال الطوارئ.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.