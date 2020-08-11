معيط: تصويت المصريين بانتخابات الشيوخ نموذج في ممارسة الديمقراطية

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.وأكد وزير المالية اعتزازه بأي يوم من أيام الانتخابات، حيث يصطف فيه الشعب المصري العظيم من جديد؛ على نحو يُجسد نموذجًا حضاريًا في ممارسة الديمقراطية من خلال إنفاذ إرادته الحرة لاختيار من يُمثله بمجلس الشيوخ؛ ذلك الاستحقاق الوطني الذي لا شك أنه سيؤدى لإثراء الحياة النيابية بمصر، ويُساعد فى تطوير البنية التشريعية؛ بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.وقال الوزير إن مصر بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وشعبها الأبى، نجحت فى إرساء دعائم الاستقرار السياسى، على نحو أسهم فى تمهيد الطريق لتحقيق التقدم الاقتصادى، وإجراء إصلاحات غير مسبوقة ببرنامج وطنى شامل حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاح للاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى ساعدت فى تخفيف حدة صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتمكين الدولة من إقرار حزمة استباقية داعمة للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا فى مواجهة تداعيات هذا الوباء العالمى.وأضاف الوزير أننا مستمرون فى تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ لتبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمى، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.