رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة عمليات باتحاد عمال مصر لمتابعة «الشيوخ» وحث العمال على المشاركة

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:22 ص
اتحاد عمال مصر
اتحاد عمال مصر
دعاء جابر
طباعة
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، في بيان رسمي اليوم، عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة، ورؤساء النقابات، ورؤساء الاتحادات المحلية، لمتابعة إجراءات وفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الغرفة المركزية بمقر الاتحاد ستمارس مهامها في المتابعة، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ودعا بيان عمال مصر، المنتمين إلى عضويته والبالغ عددهم ما يقارب من الـ4 ملايين عامل، كذلك الذين يمثلهم، ويدافع عن مصالحهم، من قوة عمل تبلغ أكثر من 25 مليون عامل في كافة القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية، إلى النزول والمشاركة في انتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم الاستفتاء عليها في إبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وجاء في البيان أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يدعم القائمة الوطنية "من أجل مصر"، موضحا أن مكونات هذه القائمة تشير إلى إعلاء المصلحة الوطنية، حيث تضم 11 حزبًا بمختلف آرائهم وتوجهاتهم، مما يجعلها تمثل نقلة نوعية في الأداء الحزبي والوطني خلال الفترة المقبلة، ونموذج يحتذى به في كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وأكد البيان العمالي، على ثقته الكبيرة في مشاركة عمال مصر "جنود الإنتاج"، في هذا الاستحقاق الدستوري، مع الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامات، وإتباع سبل الوقاية، موضحا أن ثقته هذه نابعة من الدور التاريخي والوطني والمحوري لعمال مصر على مدار التاريخ، ومقاومتهم للإرهاب، والإرهابيين، ومساندتهم للدولة المصرية في مواجهة الأزمات والأوبئة، ودعمهم وتفويضهم للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي في الداخل والخارج، إضافة إلى مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات.

موضوعات متعلقة

موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2020.. تفاصيل تنسيق الكليات 2020

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

النيابة اللبنانية تقرر حبس مدير الجمارك فى انفجار بيروت

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

هند رستم مع مارلين مونرو وبريجيت باردو في كتاب «ملكات الإغراء في العالم»

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

افتتاح «لا» وندوة حول «جيوش الشمس» بمكتبة القاهرة اليوم

وزير التعليم فى ضيافة «الأعلى للثقافة» الإثنين

«الناشرين المصريين» يدرس تنظيم عدة معارض داخلية

«الأعلى للثقافة» يحتفل بمئوية ميلاد علي الراعي