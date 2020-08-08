غرفة عمليات باتحاد عمال مصر لمتابعة «الشيوخ» وحث العمال على المشاركة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، في بيان رسمي اليوم، عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتتكون من أعضاء في مجلس الإدارة، ورؤساء النقابات، ورؤساء الاتحادات المحلية، لمتابعة إجراءات وفعاليات انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي 11 و12 من الشهر الجاري.وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الغرفة المركزية بمقر الاتحاد ستمارس مهامها في المتابعة، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع غرف المتابعة العمالية المنتشرة على مستوى الجمهورية.ودعا بيان عمال مصر، المنتمين إلى عضويته والبالغ عددهم ما يقارب من الـ4 ملايين عامل، كذلك الذين يمثلهم، ويدافع عن مصالحهم، من قوة عمل تبلغ أكثر من 25 مليون عامل في كافة القطاعات ومواقع الإنتاج في ربوع الجمهورية، إلى النزول والمشاركة في انتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم الاستفتاء عليها في إبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.وجاء في البيان أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يدعم القائمة الوطنية "من أجل مصر"، موضحا أن مكونات هذه القائمة تشير إلى إعلاء المصلحة الوطنية، حيث تضم 11 حزبًا بمختلف آرائهم وتوجهاتهم، مما يجعلها تمثل نقلة نوعية في الأداء الحزبي والوطني خلال الفترة المقبلة، ونموذج يحتذى به في كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.وأكد البيان العمالي، على ثقته الكبيرة في مشاركة عمال مصر "جنود الإنتاج"، في هذا الاستحقاق الدستوري، مع الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامات، وإتباع سبل الوقاية، موضحا أن ثقته هذه نابعة من الدور التاريخي والوطني والمحوري لعمال مصر على مدار التاريخ، ومقاومتهم للإرهاب، والإرهابيين، ومساندتهم للدولة المصرية في مواجهة الأزمات والأوبئة، ودعمهم وتفويضهم للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي في الداخل والخارج، إضافة إلى مواصلة العمل والإنتاج رغم التحديات.