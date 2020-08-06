مصطفى شوقي: لا أخشى رد فعل الجمهور على «ضارب عليوي»

قال المطرب مصطفى شوقي، إنه لا يخشى رد فعل الجمهور على أغنية "ضارب عليوي"، بسبب غرابة ألفاظها، لافتًا إلى أن كل الفنانين يتعرضون للانتقادات والشتائم أيضًا.وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال مصطفى شوقي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on"، إنه يتفاعل معها أحيانا لكن ليس بشكل مستمر، حتى لا يزعج نفسه بالتعليقات السلبية التي يتلقاها من بعض المتابعين.وبالنسبة لمطربه المفضل، قال شوقي، إنه يحب تميز مدرسة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما يحب الفنان التونسي صابر الرباعي، وعمرو دياب الذي يعتبره أيقونة النجاح.وكشف أنه التقى عمرو دياب، مرة واحدة في فيلا حميد الشاعري، وقال: "لديه إصرار على النجاح، ومعندهوش هزار، وكان جاي يسمع حميد الشاعري لحن، والمفروض يصور بعد 10 أيام، وحميد عمل أكلة اسمها المبقبقة وهي مكونة من المكرونة والفراخ، كلنا أكلنا ما عدا عمرو دياب، وأرسل سائقه الخاص جاب له تفاحة وشرب بعدها زجاجة مياه".وأكد أنه تعلم من عمرو دياب في هذا الموقف، وأنه من الضروري أن يحافظ الفنان على مظهره أمام جمهوره، مشيرًا إلى أنه تعلم البساطة من الفنان محمد منير، رغم أنه التقاه مرة واحدة أيضًا.وتألق شوقي، في أداء مجموعة من الأغاني منها "ملطشة القلوب"، و"نعناع الجنينة"، للفنان الكبير محمد منير، و"أنا قلبي مساكن شعبية"، مشيرًا إلى أنه تعمد غناءها لكي يرد على من يتهمه بتقليد "الكينج"، مشددًا على أنه غناها بأسلوب مختلف عن أسلوب "منير" تماما.