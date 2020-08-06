بعد «باتون ساليه بالسمسم هات».. حمو بيكا يغنى بـ«الإنجليزى» (فيديو)

عاد مؤدي المهرجانات حمو بيكا إلى أثارة الجدل من خلال فيديو جديد بعد الفيديو الذي أشعل به مواقع التواصل الاجتماعي وهو يغني "باتون ساليه بالسمسم هات"، وكان هذا جزء من أغنيته الجديدة وكان لا يستطيع أداءه.ونشر حمو بيكا مقطع فيديو جديد على صفحته على "فيسبوك" يغني فيه باللغة الإنجليزية، قائلا: "ميس يو هارد أنا مش قادر".وعلق بيكا على الفيديو الذي نشره، قائلا: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".يأتي ذلك بعد أيام من اتهام حمو بيكا بالتسبب في حادث تصادم بأكثر من 7 سيارات في مارينا بالساحل الشمالي، ما أدى إلى أثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة.