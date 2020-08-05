«القومى للمرأة»: غرفة عمليات لتلقى الشكاوى خلال انتخابات «الشيوخ»

أعلن المجلس القومى للمرأة، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس الشيوخ على المستوى المركزي وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط الساخن رقم 15115.وقال المجلس- فى بيان له اليوم الأربعاء- إن تخصيص الخط الساخن يأتي فى إطار الجهود التي يقوم بها المجلس استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها على مدار يومى 11 و12 أغسطس الجاري.وأوضح أن الغرفة ستعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الاستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.وأضاف أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات.