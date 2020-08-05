لتفادى أزمة السيولة.. تفاصيل إضافة نشاط العقارات لشركات قطاع الأعمال

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن إضافة النشاط العقاري لبعض الشركات يهدف لتنوع محفظة النشاط.وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن بعض الشركات لجأت إلى إضافة النشاط العقاري في إطار العمل على حل أزمة السيولة لديها، إذ إن هذا النشاط الأكثر والأسهل توفيرًا للسيولة.وأشار إلى أن الشركات تمتلك أصولا وأراضي، وإضافة النشاط يمكنها من الاستفادة المثلى منها.ووتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.