434 ألف إصابة بكورونا فى المكسيك

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 434 ألفًا و193 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 47 ألفًا و472 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 334 ألفًا و867 مريضًا.وقد مر نحو 22 أسبوعًا على تسجيل أول إصابة بكوفيد19- في المكسيك.