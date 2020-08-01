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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا يوسف طبيبة نفسية في مسلسل «شارع 9» (صور)

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:16 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
أمير محمد خالد
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أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها البالغة ببداية تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

وأضافت رانيا يوسف، في تصريحات صحفية لها، أنها تجسد خلال المسلسل شخصية الدكتورة راجية وهي تعمل طبيبة نفسية، لافتة إلى أن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج وفدوى رفيق بروديوسر الشركة وباقي الفريق، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وإيمان العاصي وهدى الأتربي، بالإضافة إلى المخرج محمد عبدالخالق، والسيناريست حسين مصطفى محرم.

وكان المنتج الفني عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة، قد أكد أن الشركة طرقت بابا جديدا وهو إنتاج المسلسلات التليفزيونية، حيث سيتم إنتاج عدة مسلسلات سوف يتم تنفيذها تباعا، على أن تكون البداية من خلال مسلسل "شارع 9" تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.

وأوضح منصور، أن الشركة برئاسة المنتج إبراهيم إسحق قامت بتوقيع بروتوكول مشترك مع نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين وكافة العاملين خلف الكاميرا.

يشرف على الخطة الإنتاجية الجديدة برودويسر الشركة فدوى رفيق، وتحت رعاية المنتج إبراهيم إسحق، وسوف يتم الإعلان قريبا عن تفاصيل مسلسل تليفزيوني آخر.

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