الكنيسة تحتفل بالشهيدتين تكلا وموجى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بـاستشهاد القديستين تكلا وموجي.ويقول كتاب التاريخ الكنسي، المعروف باسم كتاب "السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهدت القديستان تكلا وموجي، وقد ولدتا بقراقص، وتربيتا عند معلمة هناك، واتفق عند عبورهما البحر أن شاهدتا الوالي يعذب المسيحيين فتعجبتا من قساوة قلبه وظهر لهما ملاك الرب وأراهما مجد القديسين فقصدتا الإسكندرية، وهناك اعترفتا بالسيد المسيح أمام الوالي، فعذبهما عذابًا شديدًا ثم قطع رأس القديسة موجي، أما القديسة تكلا فقد أرسلها إلى دمطو بعد عذاب كثير. وهكذا نالت الاثنتان إكليل الشهادة.