إنجى المقدم تشارك جمهورها صورًا من عيد ميلادها

شاركت الفنانة انجي المقدم، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام» بصورة جديدة لها.وظهرت الفنانة إنجي المقدم في الصورة وهي تحتفل بعيد ميلادها، وأمامها تورتة عيد ميلادها مكتوب عليها: «خُلقتي حتى تكوني نجمة».وعلقت إنجي المقدم على الصورة، قائلة: «شكرًا يارب.. شكرًا على كل كلمة حلوة وعلى كل دعوة حلوة، شكرًا على حب أهلي وحب أصحابي، شكرًا على كل الطاقة العظيمة اللي كانت حواليا ومحوطاني من اللي أعرفه ومن اللي معرفوش، دي نعمة كبيرة أوي هفضل أشكرك يارب عليها طول عمري.. الحمد لله».وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل (حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يوم، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة) وغيرها من الأعمال.