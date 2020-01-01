رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: 60% من سرقة المعلومات التجارية تتعلق بالصين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:48 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
منار أحمد
طباعة
أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 60 % من سرقة المعلومات التجارية لها علاقة بشركات صينية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الصين تجاوزت الحدود في مسألة التجسس في القنصليات، وذلك بحسب قناة العربية الاخبارية، في نبأ عاجل اليوم.

وفي سياق متصل، منيت الأسهم الآسيوية الجمعة بخسائر على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية، فيما أكد التقرير عن الوظائف الأمريكية أنه جاء أسوأ من التوقعات، وكذلك تأخر محادثات بشأن إجراءات تحفيز في واشنطن، المخاوف إزاء انتعاش الاقتصاد.

وجاءت تلك الخسائر في نهاية أسبوع آخر صعب للأسواق، التي أظهرت مؤشرات تذبذب بعد أشهر من التحسن منذ تدهورها في مارس الماضي، وسجلت بورصتا شنجهاي، وهونج كونج هبوطا في أسعار الأسهم، فيما تعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لانتكاسة جديدة مع إصدار الصين الأوامر بإغلاق القنصلية الأمريكية في شينغدو، ردا على إغلاق الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الصينية في هيوستن في وقت سابق هذا العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قذفهم البحر.. انتشال كامل ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

تفاصيل موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة.. أسماء رؤساء المباحث

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

تامر حبيب لـ منة شلبي: «بحبك حب محدش عرفه ولا صادفه» (فيديو)

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. «شباب لايف» و«السيرك» على مسرح عبدالوهاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عاما على ثورة 23 يوليو.. الأحد

مصطفى عبيد: على المثقفين أن يتحدوا لمواجهة الإرهاب الديني (حوار)

الفنان محمد عبد القدوس مرشدا سياحيا لـ حسين رياض