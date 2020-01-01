الخارجية الأمريكية: 60% من سرقة المعلومات التجارية تتعلق بالصين

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 60 % من سرقة المعلومات التجارية لها علاقة بشركات صينية.وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الصين تجاوزت الحدود في مسألة التجسس في القنصليات، وذلك بحسب قناة العربية الاخبارية، في نبأ عاجل اليوم.وفي سياق متصل، منيت الأسهم الآسيوية الجمعة بخسائر على خلفية تصاعد التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية، فيما أكد التقرير عن الوظائف الأمريكية أنه جاء أسوأ من التوقعات، وكذلك تأخر محادثات بشأن إجراءات تحفيز في واشنطن، المخاوف إزاء انتعاش الاقتصاد.وجاءت تلك الخسائر في نهاية أسبوع آخر صعب للأسواق، التي أظهرت مؤشرات تذبذب بعد أشهر من التحسن منذ تدهورها في مارس الماضي، وسجلت بورصتا شنجهاي، وهونج كونج هبوطا في أسعار الأسهم، فيما تعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لانتكاسة جديدة مع إصدار الصين الأوامر بإغلاق القنصلية الأمريكية في شينغدو، ردا على إغلاق الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الصينية في هيوستن في وقت سابق هذا العام.