سعر اليورو اليوم الخميس 23-7-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الخميس 23-7-2020 في البنوك المصرية

وتراجع سعر اليورو اليوم في الصرف المتحد ليسجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، كما انخفض اليورو امام الجنيه في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.52، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.57.





كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.16، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.56، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.58.

أسعار اليورو اليوم

في المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.42، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر إيران التنمية للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.58.