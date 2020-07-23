سعر اليورو اليوم الخميس 23-7-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 23/يوليه/2020 - 07:07 ص
ياسمين محمودطباعة
ترصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 23-7-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، تراجعت أسعار النفط عالميًا، أمام تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات.
ووفقًا لمعهد البترول الأمريكي، فأن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل، وتراجع سعر خام برنت 35 سنتا ما يعادل 0.8 % إلى 43.97 دولار للبرميل وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 0.9 % إلى 41.53 دولار.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في في بنك أتش أس بي سي والبنك العربي الأفريقي الدولي ومقابل تراجع اليورو أمام المصرف المتحد وبنك قناة السويس.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
عالميًا، تراجعت أسعار النفط عالميًا، أمام تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات.
ووفقًا لمعهد البترول الأمريكي، فأن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل، وتراجع سعر خام برنت 35 سنتا ما يعادل 0.8 % إلى 43.97 دولار للبرميل وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 0.9 % إلى 41.53 دولار.
وعلى المستوى المحلي، استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في في بنك أتش أس بي سي والبنك العربي الأفريقي الدولي ومقابل تراجع اليورو أمام المصرف المتحد وبنك قناة السويس.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر اليورو اليوم الخميس 23-7-2020 في البنوك المصرية
وتراجع سعر اليورو اليوم في الصرف المتحد ليسجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 17.88 جنيه وللبيع 18.10، كما انخفض اليورو امام الجنيه في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.51، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.52، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.57.
كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.33 جنيه وللبيع 18.16، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.56، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.58.
أسعار اليورو اليوم
في المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.42، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر إيران التنمية للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.57، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.52، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.58.