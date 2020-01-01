رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استعدادا لعيد الأضحى.. الخراف تغزو شوارع القاهرة الكبرى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:29 م
خراف
خراف
آية سالم
طباعة
تكدست حشود من الخراف بمختلف مناطق محافظتي القاهرة، والجيزة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد بعض أصحاب المواشي للتجول في الشوارع بغرض البيع والشراء وبعضهم يفضل الافتراش في الشوارع الجانبية في انتظار توافد الأهالي عليهم.

وقال محمد محمود، أحد أصحاب الخراف، إن الأسعار تبدأ من 3 آلاف جنيه في الأضحية التي يتراوح وزنها ما بين 50 و60 كيلو، لافتا إلى أنهم يجوبون الشارع بمختلف المناطق بغرض البيع والشراء خاصة وأن السوق تعاني من حالة ركود شديدة.

فيما أوضح عوض العلي أن الأسعار شهدت انخفاضا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى المبارك الجاري إلا أنه لايزال الإقبال ضعيفا للغاية، مشيرا إلى أن الأضحية التي كان ثمنها يتراوح بين 5 و4 آلاف أصبح ثمنها في الوقت الحالي 3 آلاف جنيه. 

في حين قال سامح عبد العزيز إن الشوادر تختلف عن المزارع ومحال الجزارة كما أنها تختلف عن أصحاب المواشي الذين يجوبون الشوارع، فهم الفئة التي تستمر في حركة البيع والشراء طيلة أيام العيد لحين انتهاء الموسم كما أنه يمكن الاستعانة بهم في الذبح، خاصة وأن التكلفة تزيد على ثمن الأضحية قليلا ما بين 200 و250 جنيها ويتم تقسيم الذبائح وفقا للطريقة الشرعية.
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف
خراف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

نموذج إجابة امتحان الجيولوجيا 2020 للثانوية العامة بعد الاتفاق عليه

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

السيسى وترامب يبحثان مستجدات القضية الليبية هاتفيا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد عبر شركه مصر العليا

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

أمل دنقل: حفظ 1000 بيت من الشعر.. وحاول الانتحار في بلد الغريب

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة

«شعر التفعيلة من البنية إلى الدلالة».. إصدار جديد يناقش القضية الفلسطينية

«النيل الثقافية» تناقش «بالضبة والمفتاح» الأربعاء