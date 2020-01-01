استعدادا لعيد الأضحى.. الخراف تغزو شوارع القاهرة الكبرى

تكدست حشود من الخراف بمختلف مناطق محافظتي القاهرة، والجيزة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد بعض أصحاب المواشي للتجول في الشوارع بغرض البيع والشراء وبعضهم يفضل الافتراش في الشوارع الجانبية في انتظار توافد الأهالي عليهم.وقال محمد محمود، أحد أصحاب الخراف، إن الأسعار تبدأ من 3 آلاف جنيه في الأضحية التي يتراوح وزنها ما بين 50 و60 كيلو، لافتا إلى أنهم يجوبون الشارع بمختلف المناطق بغرض البيع والشراء خاصة وأن السوق تعاني من حالة ركود شديدة.فيما أوضح عوض العلي أن الأسعار شهدت انخفاضا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى المبارك الجاري إلا أنه لايزال الإقبال ضعيفا للغاية، مشيرا إلى أن الأضحية التي كان ثمنها يتراوح بين 5 و4 آلاف أصبح ثمنها في الوقت الحالي 3 آلاف جنيه.في حين قال سامح عبد العزيز إن الشوادر تختلف عن المزارع ومحال الجزارة كما أنها تختلف عن أصحاب المواشي الذين يجوبون الشوارع، فهم الفئة التي تستمر في حركة البيع والشراء طيلة أيام العيد لحين انتهاء الموسم كما أنه يمكن الاستعانة بهم في الذبح، خاصة وأن التكلفة تزيد على ثمن الأضحية قليلا ما بين 200 و250 جنيها ويتم تقسيم الذبائح وفقا للطريقة الشرعية.