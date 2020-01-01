رئيس هيئة الكتاب يكشف تفاصيل خطة عودة النشر

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تستعد في الوقت الحالي لإافتتاح منفذ بيع الكتب الخاصة بها في محافظة الإسماعيلية بعد الانتهاء من عمليات التطوير.وأضاف الحاج علي في تصريحاته لـ"الدستور"، أن أزمة فيروس كورونا، تسببت في تراكم عدد كبير من الإصدارات التي كان مقررًا لها الصدور خلال الشهور الماضية لكنها تأخرت بسبب تقليل عدد العمالة بالمطابع كإجراء احترازي من الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أنه سيتم جدولة تلك العناوين حسب الفروع المعرفية للصدور خلال الفترة المقبلة.وأشار رئيس هيئة الكتاب إلى أن عملية الجدولة التي ستتم ستؤثر على بعض الفروع بتأخير صدوره لفترة أخرى مثل الشعر وذلك بسبب كثر العناوين في هذا المجال.وأكد الحاج علي، على أنه يعطي أولوية لإصدارات مكتبة الأسرة، الذي من المقرر أن يبدأ بها في عملية الطباعة والصدور عن الهيئة العامة للكتاب.