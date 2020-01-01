غدا.. الكنيسة الأرثوذكسية تختتم صوم الرسل

تختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد 12 يوليو، صوم الرسل وتحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول؛ اللذين استشهدا على يد الإمبراطور الروماني نيرون.ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الرسل بعدد من محدود من الأساقفة والشمامسة؛ بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، قداسات استثنائية مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، ومشاركة 25 فردا واتخاذ كافة إجراءات التباعد الاجتماعي.وصوم الرسل هو أحد الأصوام الأربعة التي يصومها المسيحيون، وهو الصوم الذي مارسهُ الرسل منذ البداية (وَبَيْنَمَا هُمْ يَخْدِمُونَ الرَّبَّ وَيَصُومُونَ)، أعمال الرسل 2:13؛ والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.