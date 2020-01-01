ضبط عاطلين لترويج 15 قطعة حشيش فى إمبابة

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطلين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة إمبابة.أكدت التحريات مزاولة عاطلَين نشاطا إجراميا تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بـ15 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1800 جرام، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة.بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات أنشطتهما الإجرامية، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.