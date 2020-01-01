تجديد الاعتماد الدولى لمعامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية

أكد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، أنه تم تجديد الثقة للاعتماد الدولي لمعمل فحوص الأغذية بجمرك ميناء الإسكندرية المنوط بفحص جميع الأغذية الواردة والمصدرة عبر موانئ الإسكندرية والمزود بأحدث وسائل التشخيص.وقال شاهين في تصريحاته، اليوم الثلاثاء، إنه تم تجديد الاعتماد لـ30 اختبارا معمليا طبقًا للمواصفة القياسية الدوليةISO:170252017، بالإضافة إلى اعتماد 16 اختبارا معمليا جديدا طبقًا لذات المواصفة في معمل جمرك الإسكندرية والمعمل الفرعي للمعهد بمحطة مصر بالإسكندرية.وأضاف شاهين أنه في إطار الدور الإرشادي والتدريبي والمجتمعي لخدمة مشروعات الثروة الحيوانية تم أيضا تجديد الاعتماد الممنوح لمركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمعهد طبقًا للمواصفة 201821001: ISO كأول مركز تدريب معتمد دوليًا في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويأتي أهمية اعتماد معامل الفحص بالمعهد ومعاملة الفرعية وتطبيق نظام الجودة بالمعامل إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة تؤدي إلى توفير الغذاء الآمن للمواطن المصري، وتعمل على توفير منتج يتميز بالجودة العالمية للسوق التصديرية، بما يؤكد أن الصادرات المصرية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية لدعم الاقتصاد الوطني.