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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأعلى للآثار» يوضح المتاحف التى تستقبل المواطنين ومواعيدها

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:44 م
الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري
رامى حسين
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أعلن الدكتور مصطفى، وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتاحف والمواقع الأثرية‏ التي تم فتحها للجمهور كمرحلة أولى ستستقبل زائريها يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأوضح أن المرحلة الأولى تضم متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك، والأقصر، والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

كما لفت إلى أنه تم تحديد بعض المتاحف والمواقع الأثرية التي تم إعادة فتحها للجمهور قبل نهاية يونيو الماضى وهي متحفي مطروح وكهف رومل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات الملكية، وقلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية، في ضوء الفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية في إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار حددت خمسة متاحف و8 مواقع أثرية لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى اعتبارا من 1 يوليو الجاري مع استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر.

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