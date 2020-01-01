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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3 قضايا فساد بـ 5 ملايين جنيه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:04 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا «غسل أموال، توظيف أموال، تزوير أوراق»، مُتهم فيها 4 أشخاص وبلغ إجمالى المبالغ المالية فى تلك القضايا أكثر من 5 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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