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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تنشر الفقر والجوع في سوريا بـ«تجفيف الفرات» (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:39 ص
الفقر في سوريا
الفقر في سوريا
منار أحمد
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تواصل تركيا انتهاكاتها في شمال شرق سوريا، والمناطق الخاضعة للسيطرتها وبسط نفوذها على الرغم من اقتراب معظم السكان من حافة الفقر والجوع، وارتفاع أصوات المنظمات الدولية محذرة من تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي إلهام أحمد، يصور حالة الجفاف التي وصلت إليها بعض تلك المناطق الواقعة شرقًا على ضفاف الفرات في سوريا، مشيرة إلى أن السكان وعلى مدى عصور وسنوات كانوا يقضون كافة حاجاتهم من هذا النهر، إلا أن تركيا ببنائها المزيد من السدود، جففت المياه عن المحتاجين لها.

وظهر في الفيديو أحد المواطنين يقول حتى المياه يقطعوها عنا في حين شرع مصور المقطع يقول: "انظروا هذا هو حال الفرات، هذا كله النهر انظروا"، مشيرا إلى مساحات جافة على ضفافه.

يذكر أن الإدارة العامة للسدود لدى "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا كانت حذرت قبل أيام من كارثة بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، وقالت إنها ستعمل على خفض ساعات التغذية الكهربائية لمدن وبلدات شرق الفرات، بسبب الانخفاض الكبير في منسوب المياه.

كما حملت الحكومة التركية مسؤولية قطع المياه عن المنطقة، وأوضحت أن "الوارد المائي لنهر الفرات من قبل تركيا بلغ أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليًا".

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