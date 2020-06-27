تفاصيل افتتاح معارض «كلنا واحد» بالقاهرة

افتتحت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، عددا من منافذ "كلنا واحد" في عدد من ميادين القاهرة التي تنفذها وزارة الداخلية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين والقضاء على استغلال التجار وذكرى في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.ووجه المواطنون، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية وقيادات أمن القاهرة على تلك المبادرة التي تساعدهم على المعيشة، والقضاء على الغلاء واستغلال التجار.وشهدت المبادرة إقبالا جديدا عقب فتح المعارض في صباح أمس، وقد صحت وزارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والسلع الغذائية الأساسية والفاكهة بأسعار تشمل تخفيضات هائلة.كما خصصت أجهزة الأمن بالقاهرة، قسما للمستلزمات الطبية الخاصة بالتعليم من فيروس كورونا بتخفيضات مكبرة لرفع الغلاء عن المواطنين.وقد حرصت عناصر الشرطة النسائية على تنظيم دخول المواطنين والحرص على التباعد حفاظا على أرواحهم، كما قاموا بمساعدة كبار السن وسرعة قضاء حوائجهم للتسهيل عليهم.