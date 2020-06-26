وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب التحور الجيني للفيروسات

علق الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، على إجراءات الفتح التي اتخذتها الحكومة المصرية، قائلًا: "إن الدولة لم تعد الحياة لطبيعتها بالكامل، كما أن فتح بعض الأنشطة بنسبة 25% يعتبر اختبارا".وأضاف "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن التحور الجيني لأي فيروس يحدث نتيجة حدوث ارتخاء مجتمعي، أو إجراءات مجتمعية ضعيفة.