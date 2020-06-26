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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان يتابع مشروعات العبور الجديدة: جار تنفيذ 3120 وحدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:32 ص
اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، في حضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان، صباح الجمعة، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة، ومراعاة توزيع المباني الخدمية، لخدمة سكان المشروعات المختلفة، والاستخدام الأمثل للأراضي، والالتزام بأعلى جودة للتشطيبات، واختيار ألوان الواجهات بعناية، وكذا الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وزيادة أعداد الأشجار المُظللة.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 3120 وحدة سكنية (130 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة الـ 2600 فدان، وتجاوزت نسبة التنفيذ في بعض المواقع 90%، كما بلغت نسبة تنفيذ شبكة المياه بالمشروع 60%، وشبكة الصرف الصحي 85%.

وأشار إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 28752 وحدة سكنية (1198 عمارة)، بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع أكثر من 70 %، بينما بلغ متوسط نسب التنفيذ (المرافق الخارجية)، 90 % لشبكات المياه، و95 % لشبكة الصرف الصحى، و95 % لشبكة الكهرباء، و95 % لشبكة الطرق.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم وجارٍ تنفيذ 25.888 كم طرق رئيسية، وتم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة، لخدمة سكان المشروعات بالمدينة، وتشمل، 8 مدارس، و5 حضانات، و15 مركزًا تجاريًا، و4 مراكز طبية، و5 ملاعب مفتوحة، ومخبز، ومركز شباب، ومبنى شرطة ومطافئ.
اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان

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