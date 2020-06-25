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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بمناسبة 30 يونيو.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد»

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:30 م
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تواصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، قامت وزارة الداخلية بإيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجًا.

وقامت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.

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