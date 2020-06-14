الديهي يتحدى إعلامي الإخوان بعرض فيديو سحل الشرطة التركية لمهندسة

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الحكومة التركية أصدرت قرارًا بفرض حظر تجوال في 8 مدن تركية لمنع حزب الشعوب الديمقراطي من تنظيم "مسيرة الديمقراطية" غدًا، التي أعلنها الأسبوع الماضي، اعتراضًا على إسقاط حصانة اثنين من نوابه ونائب بحزب الشعب الجمهوري.وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن السلطات التركية فرضت حظر تجوال في 8 بلديات زاعمة أنه بسبب كورونا، استباقًا لتنظيم هذه المسيرة المقررة غدًا.ونوه بأنه تم منع مظاهرة اليوم ضد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، التي تطالب بحل البرلمان، وتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وأغلقت الأجهزة الأمنية كل الطرقات المؤدية إلى مقرّ البرلمان.واستنكر عدم حديث قنوات وإعلاميي الإخوان عن منع التظاهرات في كل من تونس وتركيا، معقبًا: "فين الحرية اللي بتتكلموا عنها".وأذاع فيديو يستعرض سحل الشرطة التركية لمهندسة طالبت بعودتها للعمل، قائلًا: "لم أجد أي شيء عن هذه الواقعة بأي وسيلة إخوانية"، معقبًا: "أتمنى اسمع صوت محمد ناصر ومعتز مطر، وحمزة زوبع، وأرى تغريدة لتوكل كرمان ومحمد البرادعي، يدافعوا عن هذه المهندسة".