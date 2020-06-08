خالد عكاشة: هناك من يبث الشائعات بين المواطنين لخلق حالة من الفوضى

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأجهزة المصرية بدأت العمل على ترسيخ حالة أمنية مستقرة لدى الشارع والمواطن المصري ليتقدم إلى الأمام ويحلم بمستقبل أفضل يليق به.وأضاف العميد خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن مصر مرت بحجم انفلات واستهداف كبير لخلق حالة من الفوضى في الشارع المصري.وأشار إلى أنه كان هناك مخطط ليفقد المواطن المصري ثقته في نفسه وفي دولته، وفي قدرته على صناعه التقدم، ومنعه من أن يحلم أو يخطط لمستقبل أفضل، موضحا أنه هناك من يبث الشائعات بين المواطنين لخلق حالة من الفوضى وليصبح الجميع مرتبكا.