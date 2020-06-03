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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعرقل تعيين مرشح تركيا رئيسا لدورة الأمم المتحدة الـ75

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:26 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
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منعت الإمارات وأرمينيا وقبرص واليونان، انتخاب المرشح التركي فولكان بوزكير بالتزكية رئيسًا للدورة السنوية الـ75 الراهنة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مستخدمين حق الفيتو ما يتطلب إجراء تصويت عليه والحصول على 51% من أصوات الدول الأعضاء لشغل المنصب.

من جانبها قالت مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أن اعتراضهم لا يتعلق بشخص بوزكير، بل بالتدخلات العدائية لحكومة رجب طيب إردوغان في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وطالبت الإمارات المرشح التركي بتقديم تأكيدات لضمان وفائه بمسؤولياته بطريقة مستقلة ومحايدة، وأن ينأى بنفسه صراحة عن أفعال تركيا.

ووجهت لانا نسيبة، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة نددت فيها بانتهاكات تركيا المتصاعدة للمجال الجوي اليوناني، والنشاطات التركية غير القانونية المستمرة في المياه القبرصية، وأعمالها الاستفزازية الأخرى في المنطقة.

وأكدت نسيبة في رسالتها أن مذكرات التفاهم للتعاون البحري والعسكري التي أبرمتها تركيا وحكومة الوفاق الليبية تتعارض مع القانون الدولي وعقوبات مجلس الأمن على ليبيا، معلنة في الوقت ذاته رفض الإمارات بشدة خطط تركيا للقيام بنشاطات حفر بموجب اتفاق باطل يتعارض مع المبادئ المعية للقانون الدولي.

وأضافت "التدخل العسكري التركي في ليبيا، واستمرار تركيا في توفير الأسلحة ونقل المقاتلين من سوريا في انتهاك لالتزامات تعهدت بها في مؤتمر برلين يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا والدول المجاورة في شمال أفريقيا.

كما ندّدت الإمارات بالنشاطات العسكرية المستمرة لتركيا في كل من سوريا والعراق، في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجامعة العربية ذات الصلة.

وأعربت الإمارات في رسالتها للأمم المتحدة عن الجزع من إيواء تركيا للمتطرفين الدينيين، والطريقة التي تسعى من خلالها إلى استخدام تحريضهم على الكراهية الطائفية لتعزيز الأجندة السياسية التركية في مصر وليبيا وعدد من الدول العربية الأخرى.

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