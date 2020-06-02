علي ربيع في صورة قديمة بحمام السباحة: «الصيف ده مات»
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:46 ص
هدير شعراويطباعة
استعاد الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، ذكرياته في فترة ما قبل تفشي فيروس كورونا خاصة في الصيف.
ونشر علي ربيع صورة قديمة عبر حسابه علي "إنستجرام"، وظهر في حمام السباحة وكتب قائلًا: "من الصيف اللي فات عشان الصيف ده مات #علي_ربيع".
علي ربيع شارك في بطولة مسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
ونشر علي ربيع صورة قديمة عبر حسابه علي "إنستجرام"، وظهر في حمام السباحة وكتب قائلًا: "من الصيف اللي فات عشان الصيف ده مات #علي_ربيع".
علي ربيع شارك في بطولة مسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.
علي ربيع في صورة قديمة بحمام السباحة: «الصيف ده مات»
علي ربيع في صورة قديمة بحمام السباحة: «الصيف ده مات»