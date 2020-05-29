غلق 6 محال وكافيتريات مخالفة لقرار الحظر فى حملة بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر، برئاسة مصيلحى جمال هدايا، حملة موسعة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين من عدوى "كوفيد-19".وأسفرت الحملة، التى جابت العديد من قرى المدينة، عن غلق 6 محال تجارية عبارة عن مقاهى وكافيتريات فتحت أبوابها للشباب من الداخل، بالإضافة إلى غلق محلى كوافير وملابس، خالفت قرار الحظر وتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة شن حملات مفاجئة تجوب القرى لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد وغلق وتشميع كافة المحال والكافيتريات والمقاهي المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.