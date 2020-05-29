أحدث ظهور لـ تامر هجرس بعد «شيخ الحارة والجريئة» (صورة)
الجمعة 29/مايو/2020 - 03:17 م
ياسمين عباسطباعة
شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من رحلته فى إحدى المدن السياحية.
وعلق تامر هجرس على الصورة، قائلًا: "صباح الخير.. رحلة جيدة.. عش الآن.. كن بخير الحمد لله"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيها.
يذكر أن تامر هجرس حل ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وقال: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا: "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".
برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد. شاهد
وعلق تامر هجرس على الصورة، قائلًا: "صباح الخير.. رحلة جيدة.. عش الآن.. كن بخير الحمد لله"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيها.
يذكر أن تامر هجرس حل ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وقال: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا: "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".
برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد. شاهد