فتوح: واجب رجال الأعمال الحفاظ على العمال ودفع رواتبهم كاملة

قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن حزمة القرارات الرئاسية والمبادرات التي أعلنت مؤخرًا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، دليل على قدرة الحكومة المصرية على إدارة الأزمات الصعبة.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن كل القرارات من بداية الأزمة دليل على وقوف الدولة بجانب الصناع ورجال الأعمال للحفاظ على العمالة الوطنية، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت في توقيتها المناسب.وتابع عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن رجال الأعمال واجبهم الحفاظ على العمالة بالمصانع، من خلال دفع رواتبهم كاملة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية كتعقيم وتطهير المصانع لحمايتهم من فيروس كورونا.