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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول طائرة المصريين العالقين بفرنسا إلى مرسى علم (صور)

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:52 ص
جريدة الدستور
كتب- علي عواد
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استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الأربعاء، طائرة المصريين العالقين بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 136 راكبًا مصريًا، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي تنفذها الحكومة المصرية لإعادة المصريين العالقين في الخارج بالتنسيق بين وزارات "الخارجية والطيران والهجرة"، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية عقب هبوط الطائرة، بمعرفة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة لفحص العائدين من الخارج لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه تم نقل الركاب المصريين العائدين من الخارج عبر أتوبيسات سياحية معقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل.

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