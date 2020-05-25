خالد سليم يحصد مليون مشاهدة بـ«اللي فات مات» بعد 24 ساعة

تخطت أغنية "اللي فات مات" للفنان خالد سليم حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة وذلك عقب طرحها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحققت آلاف المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".لاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية كثيرة من جمهور الفنان خالد سليم وظهرت في تعليقاتهم على الكليب الذي تم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب خلال الفترة المقبلة.